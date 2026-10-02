Un joven de 20 años perdió el control de la Jeep Renegade blanca que conducía a alta velocidad por Loma Verde, partido de Escobar, y terminó chocando contra un poste de luz. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona y también fue filmada desde el interior del vehículo.

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El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, en inmediaciones de Boote y El Jacarandá. En las imágenes se observa cómo la camioneta avanza a gran velocidad, se aproxima a una curva y, sin poder reducir la marcha, se desvía bruscamente hacia la banquina.

La camioneta terminó impactando contra una columna del tendido eléctrico y también provocó daños en el ingreso de un complejo deportivo ubicado en el lugar. El vehículo quedó prácticamente destruido, con importantes daños en el frente y en el lateral izquierdo.

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🤦‍♂️ “Estaba medio escabio”: se filmó manejando a 140 km/h y se estrelló contra un poste en Loma Verde



Un joven de 20 años protagonizó un violento accidente cuando circulaba por la calle Boote en una camioneta Jeep Renegade. El audio de su confesión. https://t.co/gxdFI3dgPA pic.twitter.com/KgMfUmPxEr — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) October 1, 2026

El conductor fue identificado como Tomás Valentín Olcese, de 20 años, mientras que como acompañante viajaba Santiago Enrique Sacavini, también de 20. Ambos fueron asistidos en el lugar y luego trasladados al hospital provincial Enrique Erill.

Olcese sufrió un corte en una ceja y recibió dos puntos de sutura. De acuerdo con la información publicada por El Día de Escobar, ninguno de los dos jóvenes presentó lesiones de gravedad.

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Después del choque comenzó a circular un audio de WhatsApp atribuido al conductor, en el que cuenta cómo se produjo el impacto. “Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto”, afirma en la grabación.

El joven también cuenta que regresaba de un cumpleaños y admite que había tomado alcohol. “Estaba medio escabio”, reconoce.

La secuencia captada por las cámaras de seguridad permite observar el momento exacto en que la camioneta pierde el control y se dirige hacia la banquina antes de impactar contra el poste.

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Tras el alerta del Centro de Monitoreo, se desplegó un operativo en el lugar en el que participaron efectivos del Comando de Patrullas, personal de Defensa Civil, agentes del área de Tránsito e integrantes del municipio.

A pesar de la violencia del impacto y de los importantes daños que sufrió la camioneta, los dos ocupantes sobrevivieron al choque sin heridas de gravedad.