Un hombre de 25 años fue baleado en el abdomen por un efectivo de la Policía Federal en el Tren San Martín, a la altura de la estación Muñiz, en el partido bonaerense de San Miguel. El joven, identificado como un albañil, fue trasladado de urgencia al Hospital Larcade, donde permanece en estado grave.

Según las primeras informaciones que obtuvo el medio sanmiguelino Diario Efecto, el incidente se originó tras una discusión en el furgón de la formación entre el policía y varios pasajeros. Testigos aseguraron que hubo agresiones de ambos lados y que el efectivo intentó bajar a la fuerza a algunos usuarios.

En su primera declaración, el oficial sostuvo que uno de los pasajeros sacó un arma blanca, lo que lo obligó a disparar. Sin embargo, según ese medio local, varias personas que viajaban en el tren desmintieron esa versión. Además del herido de bala, dos policías resultaron lesionados por los golpes recibidos durante la confrontación.

Desde otra versión, el portal Malvinas Argentinas Noticias informó que el episodio comenzó cuando al menos tres hombres causaban disturbios en el furgón y uno de ellos amenazaba con un cuchillo a los pasajeros. Según esa versión, el joven baleado habría intentado arrebatarle el arma al efectivo de la Policía Federal durante un forcejeo, lo que derivó en el disparo que lo hirió. El tren permaneció detenido por más de una hora y el caso quedó bajo investigación de la justicia federal.

El episodio también generó un intenso debate en redes sociales. En la página de Facebook de Diario Efecto, varios usuarios respaldaron el accionar del policía y apuntaron contra el comportamiento de algunos pasajeros en el furgón. “Eso del arma blanca es verdad… la gente viene de laburar y algunos se ponen pesados”, comentó Roy Ignacio Moreno, mientras que Juan Carlos Rivero sostuvo: “Ahora la culpa es de la policía, déjense de joder, todos los que viajamos en tren sabemos la clase de gente que viaja entre nosotros”.

Otros coincidieron en que el vagón suele ser escenario de disturbios y consumo de drogas. “En el furgón viajan muchos fumando porro y en patota insultan a la Policía”, escribió Wilfredo Gaona, y Rommy’s Domínguez agregó: “Terrible, pero un día iba a pasar… nadie respeta nada arriba del tren, los policías no pueden hacer mucho y se arriesgan más los viernes, la mayoría alcoholizados”.