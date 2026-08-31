Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina a través de una emotiva carta en la que repasó sus 20 años con la camiseta nacional y aseguró que deja el equipo con la tranquilidad de haberlo dado todo.

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El futbolista explicó que se trata de una decisión que “dolió y duele en el alma”, pero que entiende que “es el momento” de cerrar una etapa.

“Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, expresó Messi, quien destacó su deseo permanente de generar alegrías y orgullo entre los argentinos.

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El capitán reconoció que se trata de uno de los momentos más difíciles de su carrera: “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho”.

Messi también dejó en claro el profundo vínculo que mantiene con el seleccionado. “Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar”, escribió.

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En ese sentido, sostuvo que también es momento de darle lugar a las nuevas generaciones: “Aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

Un mensaje para los hinchas

El rosarino agradeció especialmente el acompañamiento recibido durante las últimas dos décadas y anticipó que extrañará vivir los partidos desde adentro.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro”, señaló.

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A partir de su retiro, Messi aseguró que seguirá acompañando al seleccionado como un hincha más: “Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”.

También tuvo palabras para su familia, entrenadores, compañeros y dirigentes con quienes compartió su extensa trayectoria en la Selección.

“Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”, afirmó.

El orgullo de haber vestido la camiseta argentina

En el tramo final de la carta, Messi remarcó que se marcha satisfecho por todo lo conseguido junto a sus compañeros y por haber podido compartir momentos históricos con los hinchas.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes”, escribió.

Y cerró con una frase que resume el sentimiento que marcó toda su carrera con la camiseta celeste y blanca: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”

La aclaración de Messi

Al final del mensaje, el futbolista realizó una aclaración temporal que agrega contexto a su decisión.

“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, explicó.