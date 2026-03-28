El asesor presidencial Santiago Caputo volvió a meterse en el centro de la escena política tras el fallo de la justicia de Estados Unidos por el caso YPF, que exime a la Argentina de pagar más de 16.000 millones de dólares. Lo hizo con un mensaje breve, pero cargado de simbolismo: “Imperium sine fine”.

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La frase —que en castellano significa “imperio sin fin”— fue publicada en sus redes junto a una imagen de Javier Milei con su equipo en la Casa Rosada. El posteo no pasó desapercibido y rápidamente generó repercusiones en el ámbito político y en redes sociales.

El mensaje llegó en un momento clave para el Gobierno nacional, que celebró el fallo como un alivio financiero de magnitud. En esa línea, el propio Milei había destacado horas antes la “pericia jurídica y diplomática” de su gestión, al tiempo que volvió a apuntar contra Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof por la estatización de la petrolera.

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Más allá del contenido puntual, la publicación de Caputo se inscribe en un estilo ya conocido: intervenciones cortas, con referencias históricas o en latín, que buscan marcar posicionamiento en momentos de alta tensión política. Esta vez, el concepto elegido —asociado a la idea de poder sin límites— fue leído como un gesto de respaldo total al Presidente.

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En paralelo, el movimiento también se da en medio de versiones sobre internas dentro del oficialismo, particularmente con el sector que responde a Karina Milei. Sin embargo, lejos de alimentar esas tensiones, Caputo optó por mostrarse alineado con Milei y reforzar la narrativa de consolidación del proyecto libertario.

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Así, con una sola frase, el asesor volvió a dejar su marca en la conversación pública y confirmó su rol como uno de los principales articuladores simbólicos del Gobierno.