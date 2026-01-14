Los modelos de lujo secuestrados eran conducidos hasta la frontera con Argentina desde Paraguay con supuestos “fines turísticos”, pero todo era una excusa para el contrabando con el último objetivo de alquilarlos a celebraciones e incluso famosos. Los vehículos incautados, formalmente radicados en el país vecino, son dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang cuyos valores ampliamente superan los $100 millones por unidad. Una camioneta Toyota SW4 de matrícula argentina también fue secuestrada.

La Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad desbarató la organización tras una serie de allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el partido de San Martín. Fue tras una advertencia emitida por la Aduana de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, que detectó el ingreso de los vehículos bajo el régimen de turismo.

A partir de allí, una investigación dio con los lugares donde se guardaban los autos y el destino que se les daba en eventos y producciones audiovisuales. Los autos de lujo se llegaron a utilizar en videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia “La China” Suárez, además de alquilarlos para distintas producciones.

Como resultado de los procedimientos dos ciudadanos argentinos fueron detenidos e incomunicados. También fueron secuestrados $30 millones, USD 20 mil y un arma de fuego sin documentación respaldatoria.

La maniobra consistía en que ciudadanos paraguayos ingresaban los vehículos en calidad de turistas, pero al regresar a su país no retiraban los rodados, que quedaban en Argentina para ser usados por sus verdaderos propietarios. De este modo, hacían uso indebido del Régimen de Circulación de Vehículos en el Mercosur (Resolución General 1419/03 AFIP), ya que al retornar a su país de origen, dejaban los rodados en territorio argentino para ser utilizados por sus verdaderos propietarios.

Uno de los detenidos alegó ser titular de una productora de “eventos multitudinarios”, aunque no registraba actividad económica declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Durante los allanamientos también se encontraron cédulas de identificación vehicular, agendas y otra documentación relevante para la causa.

En términos del artículo 865 del Código Aduanero, podrían caber penas de hasta 10 años de prisión por el delito de contrabando agravado. La investigación, que todavía se encuentra en curso, indicarían que el esquema se remonta al menos hasta el 2023.