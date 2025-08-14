Una mujer oriunda de la localidad de Santa Lucía (San Pedro) reportó la insólita situación que vivió al recibir la boleta de luz. Su sorpresa fue al leer que debe pagar un número de seis cifras por el consumo de luz de un domicilio que no cuenta con habitantes.

LA FACTURA DE MÁS DE 400 MIL PESOS (LANOTICIA1.COM)

La boleta de luz de COOPSER (Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos Públicos y Sociales de San Pedro Ltda.) corresponde a un monoambiente del que es propietaria. La damnificada tiene el pequeño departamento al que decidió conectar el servicio eléctrico con intenciones de vender el inmueble.

"Tengo un monoambiente sin habitar, puse la luz hace dos meses aproximadamente y estoy viendo si lo puedo vender, por eso está vacío”, comentó a LANOTICIA1.COM.

Grande fue la sorpresa al recibir esta semana la nueva factura de COOPSER y leer que debía pagar una suma total de $ 401.605 en un domicilio que no cuenta ni con habitantes ni con electrodomésticos enchufados que puedan generar tal consumo de luz.

Por otro lado, comentó que también recibió una factura con un monto desorbitante en la casa donde reside junto al resto de su familia. “En mi casa me vinieron 240 mil pesos de luz, otra locura, ya que hace veinte días que estamos de viaje y mientras estuvimos no consumimos energía fuera de lo normal”, indicó.

Refirió que para hacer el reclamo un familiar debió viajar de la localidad hasta las oficinas de Coopser y que les indicaron que “van a ver qué sucedió”.

“La verdad, lo de Coopser, impresentable. ¿Cuando van a controlar a esta entidad que se maneja como quiere? No es la primera vez que viene sobre facturación, pero está vez derraparon”, finalizó con enojo.