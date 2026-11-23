Un video que se viralizó en redes sociales muestra a un grupo de personas realizando trompos con una camioneta RAM rosa sobre la arena, en la zona conocida como “La olla”, en Pinamar.

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En las imágenes se observa cómo algunos de los ocupantes sacan parte del cuerpo por las ventanillas mientras el vehículo realiza las maniobras. La situación genera preocupación por el riesgo que representan este tipo de conductas, tanto para quienes viajan en el vehículo como para terceros.

Imprudencia en Pinamar en una camioneta RAM rosa

Tras difundirse las imágenes el intendente Juan Ibarguren confirmó que el vehículo fue secuestrado. “Se hicieron los vivos en la frontera y se quedaron sin camioneta”, sentenció el jefe comunal del PRO al anunciar la medida adoptada.

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“Detectamos maniobras peligrosas en la zona de La Olla, pusimos en marcha la búsqueda y, junto a la Policía y la DDI, logramos interceptar la camioneta. Resultado: vehículo secuestrado y conductor a disposición de la Justicia”, informó.

Asimismo, Ibarguren insistió en las limitaciones y precauciones que se deben tomar en esta zona de médanos. “La Frontera es para disfrutarla, no para poner en riesgo la vida de los demás. Queremos que siga abierta, pero hay algo que tiene que quedar claro: las reglas son para todos, y el que no las respeta se hace cargo de las consecuencias”, aseguró.

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No arrancó la temporada y ya hubo un accidente con un UTV

Dos jóvenes de 16 y 19 años resultaron heridos tras volcar con un vehículo utilitario todoterreno (UTV) en la zona de médanos de La Frontera, durante este fin de semana largo.

Ambos circulaban sin casco y debieron ser asistidos por un operativo de emergencia que incluyó ambulancias, personal médico, Seguridad en Playa y efectivos policiales. Tras el vuelco, los jóvenes sufrieron golpes y cortes. Recibieron atención médica en el lugar y posteriormente fueron trasladados al Hospital Municipal de Pinamar para continuar con la evaluación y realizar los estudios correspondientes.

Según la información difundida, ambos se encontraban fuera de peligro y presentaban lesiones leves.

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