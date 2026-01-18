El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, firmó el Decreto N° 0104/2026 reglamentario de la ordenanza 4794/16, que establece un endurecimiento de las sanciones y controles para vehículos UTV, cuatriciclos y motos en la zona conocida como "La Frontera”.

La medida surge principalmente tras el choque del lunes pasado que dejó a un niño de 8 años, llamado Bastián Jerez, en coma, y nuevos vuelcos con heridos.

Entre otros puntos, el decreto faculta a la autoridad de aplicación a disponer la retención preventiva y el secuestro del vehículo y multas de hasta $15 millones de pesos, de acuerdo con la gravedad de la infracción.

Puntos clave de la decisión municipal:

Multas millonarias: Las infracciones por circular fuera de las zonas permitidas, realizar picadas o maniobras imprudentes pueden alcanzar los 15 millones de pesos.

Secuestro de vehículos: Los agentes municipales ahora tienen la facultad de retener y secuestrar cualquier vehículo que represente un peligro para la seguridad de terceros.

Cobro de gastos de emergencia: Una de las medidas más novedosas es que el municipio trasladará a los infractores los costos de los operativos de asistencia, traslados sanitarios y daños ocasionados durante los siniestros.

Denuncias penales: Además de las multas administrativas, el municipio presentará denuncias ante la Justicia por "puesta en peligro de la vida" contra aquellos que realicen conductas temerarias.

Responsabilidad de padres: Se endurecen las sanciones para los adultos que permitan que menores de edad conduzcan estos vehículos o circulen sin las medidas de protección (casco, cinturón).

Ya desde este sábado, el jefe comunal compartió en sus redes sociales las medidas tomadas que tuvieron aplicación inmediata. Allí se conocieron videos que muestran cómo la Policía se llevó varios vehículos que infringieron la ley, además de que se aplicaron multas a camionetas por faltas de todo tipo.

