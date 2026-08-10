La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que la cuota 6 del Impuesto a los Automotores vence este martes 11 de agosto y que quienes cumplan con las condiciones establecidas podrán acceder a un descuento de hasta el 10%.

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La bonificación está disponible para los contribuyentes que se encuentren al día con el impuesto y abonen la cuota en término, independientemente del medio de pago que elijan.

Durante este año comenzó a regir, además, un nuevo esquema de vencimientos para el Impuesto Automotor, que contempla la posibilidad de pagar la patente en hasta 10 cuotas mensuales. El objetivo es brindar mayor previsibilidad financiera a las y los contribuyentes bonaerenses.

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Para realizar el pago, se puede ingresar al sitio web de ARBA, en la sección “Pagá tus impuestos”. Allí es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También está disponible la opción de pago digital mediante Cuenta DNI, escaneando el código QR que figura en el correo electrónico enviado por la Agencia. El código estará vigente hasta la fecha de vencimiento de la cuota.

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Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial pueden hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de la boleta desde la página web de ARBA.