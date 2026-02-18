Impuesto Inmobiliario en la Provincia: vence la primera cuota de ARBA y hay descuentos por pago anual
La primera cuota vence este 19 de febrero. Es para el Inmobiliario Edificado y Baldío. Hay descuento del 15% por pago anual sin deuda.
Este jueves 19 de febrero comienza el calendario de vencimientos dispuesto por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) para el ejercicio fiscal 2026. La fecha marca el primer pago del Impuesto Inmobiliario en la provincia de Buenos Aires.
El vencimiento alcanza al Inmobiliario Edificado (viviendas y construcciones) y al Baldío (terrenos sin edificar). En tanto, las categorías Rural y Complementario —este último para quienes poseen más de un inmueble— tendrán su primera cuota el 17 de marzo.
El Inmobiliario Edificado se paga en cinco cuotas. Las otras categorías se abonan en cuatro.
Descuentos por cumplimiento
ARBA confirmó beneficios para quienes estén al día. Quienes opten por el pago anual y no registren deudas accederán a un 15% de descuento sobre el total del impuesto 2026.
Además, quienes elijan pagar solo la Cuota 1 en término tendrán un 10% de descuento por cumplimiento.
Calendario completo 2026
Cuota 1
- Edificado: 19 de febrero
- Baldío: 19 de febrero
- Rural: 17 de marzo
- Complementario: 17 de marzo
Cuota 2
- Edificado: 14 de abril
- Baldío: 14 de abril
- Rural: 11 de junio
- Complementario: 11 de junio
Cuota 3
- Edificado: 16 de junio
- Baldío: 16 de junio
- Rural: 8 de septiembre
- Complementario: 8 de septiembre
Cuota 4
- Edificado: 6 de agosto
- Baldío: 6 de agosto
- Rural: 5 de noviembre
- Complementario: 5 de noviembre
Cuota 5
- Edificado: 13 de octubre
De esta manera, arranca el cronograma de tributos provinciales que impacta en propietarios de viviendas, terrenos y campos en todo el territorio bonaerense.
