En medio de la llegada de bajas temperaturas a gran parte de la provincia de Buenos Aires, el senador bonaerense Marcelo “Chuby” Leguizamón, de Hechos – UCR Identidad, presentó un proyecto de ley para crear un sistema de contingencia climática social destinado a proteger a las personas en situación de calle o en riesgo de estarlo frente a fenómenos meteorológicos extremos.

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La iniciativa busca establecer un marco normativo permanente para actuar ante olas de frío, calor intenso y otras contingencias climáticas que puedan poner en riesgo la salud y la vida de los sectores más vulnerables. Según argumentó el legislador, los eventos extremos asociados al cambio climático tienen un impacto especialmente grave sobre quienes carecen de vivienda, redes de contención o acceso a servicios básicos.

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En los fundamentos del proyecto, Leguizamón sostuvo que las olas de frío polar, las temperaturas extremas y las alertas meteorológicas severas dejaron de ser episodios excepcionales para convertirse en emergencias humanitarias que requieren una respuesta estatal rápida, coordinada y sostenida.

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La propuesta contempla que las acciones de contingencia se activen automáticamente cuando el Servicio Meteorológico Nacional emita alertas para la provincia o alguna de sus regiones. Además, faculta a la autoridad de aplicación a ampliar los niveles de respuesta preventiva cuando las circunstancias locales lo ameriten.

El texto también establece que las alertas deberán comunicarse de manera inmediata a los 135 municipios bonaerenses. A partir de esa notificación, las comunas tendrían un plazo máximo de dos horas para poner en marcha los protocolos en caso de alerta amarilla y de una hora cuando se trate de alertas naranjas o rojas.

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Entre los principales puntos, el proyecto crea un Operativo Frío Extremo, que se activaría cuando la temperatura o sensación térmica sea igual o inferior a 5 grados a las 10 de la mañana. Asimismo, prevé un Operativo Calor Extremo para situaciones en las que la temperatura o sensación térmica supere los 35 grados durante dos jornadas consecutivas.

La iniciativa incorpora además medidas como la apertura de centros climatizados, unidades móviles sanitarias y sociales, puntos de hidratación, distribución de alimentos e insumos preventivos, y la posibilidad de generar convenios con organizaciones de la sociedad civil para ampliar la capacidad de alojamiento durante emergencias.

Otro de los aspectos destacados es la creación de un Fondo Provincial de Emergencia Climática Social para garantizar recursos específicos destinados a la implementación de las acciones previstas. También propone la elaboración de estadísticas e indicadores permanentes sobre personas en situación de calle, con el objetivo de mejorar las políticas de prevención y asistencia.

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Para Leguizamón, la problemática debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos y no únicamente asistencial. “Ninguna persona debe morir, enfermar gravemente o quedar abandonada por razones climáticas”, afirmó el senador, quien consideró que el Estado tiene la obligación de actuar de manera anticipada para proteger la vida y la dignidad de quienes se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad.