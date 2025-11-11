El Club Bahiense del Norte estaba funcionando sin la habilitación definitiva del Municipio el 16 de diciembre de 2023, cuando producto de la caída de un paredón, por efecto de los fuertes vientos, murieron 13 personas, afirmó el abogado de los querellantes en la causa, Jorge Otharán.

"El club estaba funcionando sin contar con la habilitación definitiva de la municipalidad. Ése no es un tema menor porque el código de habilitación taxativamente dispone que ningún club puede comenzar a realizar sus actividades sin contar con la habilitación definitiva", dijo el letrado en declaraciones radiales.

El señalamiento es parte de otros que consideró la Fiscalía para imputarle a Leandro Ginóbili (hermano de Manuel), el presidente del club, el delito de estrago culposo agravado por la muerte.

Además, Otharán explicó que "es un delito que se configura por la inobservancia de los reglamentos u ordenanzas y que esa inobservancia causa justamente un estrago. Y se agrava, en este caso, en primer lugar por la muerte y la pluralidad de víctimas".

Vale recordar que la catástrofe climática de aquel entonces destruyó barrios enteros, derribó 14.000 árboles, dañó 150 escuelas, afectó a 10.000 viviendas y obligó a 350 personas a evacuarse.

