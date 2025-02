El escándalo en torno a $Libra y su promoción por parte de Javier Milei generó un intenso debate en el mundo cripto. Para entender mejor el impacto de este episodio, en LANOTICIA1.COM entrevistamos a Iñaki Apezteguía, especialista en criptomonedas, quien analiza las implicancias del caso, los riesgos que enfrentan los inversores y las lecciones que deja este controvertido episodio.

Como especialista en criptomonedas, ¿qué opinión le merece lo ocurrido en las últimas horas con $Libra?

Desde el punto de vista del mundo cripto, la primera impresión es negativa. Argentina cuenta con profesionales altamente calificados y con amplia experiencia en el sector, por lo que resulta llamativo que el presidente haya recurrido a individuos de sospechosa reputación, con poca trayectoria y proyectos sin sólido respaldo.

Esto sugiere que Milei fue mal asesorado, lo que lo llevó a ser partícipe en una situación cuyo encuadre legal aún no está del todo claro. No se sabe con certeza si su accionar infringió alguna ley o normativa, ni qué implicancias legales podría tener un simple tuit.

Sin embargo, desde una perspectiva cripto, la principal crítica es que haya respaldado un proyecto sin sustento o, al menos, permitido que su apoyo generara una percepción engañosa sobre la propuesta.

Desde el punto de vista legal, ¿Libra está registrada en la Comisión Nacional de Valores? ¿Es segura para operar?

Libra no está registrada en la Comisión Nacional de Valores y, de hecho, no es una plataforma, sino un token basado en un smart contract.

En términos de seguridad jurídica y normativa, está completamente al margen de cualquier regulación. Sin embargo, en cuanto a la seguridad tecnológica, su trazabilidad se respalda en la naturaleza de la blockchain pública en la que fue desarrollada, en este caso, Solana.

Toda la información, incluyendo las billeteras y los fondos, queda registrada en la red, lo que permite su rastreo.

¿El hecho de que el presidente haya promocionado $Libra puede considerarse un delito?

No es de mi incumbencia o expertise profesional saber si es un delito o no.

Es fundamental informarse, investigar y no dejarse llevar solo por la palabra de alguien en quien confían

¿Hay antecedentes en otros países de un presidente promocionando una plataforma de este tipo?

El caso más cercano de un mandatario promocionando un proyecto es el de Donald Trump. A diferencia de Javier Milei, el token de Trump llevaba su propio nombre, estaba bajo su autoría y fue promocionado directamente por él en sus redes sociales.

En el caso de Milei, él promocionó un proyecto de terceros. Si bien no instó explícitamente a comprar, su mensaje podía interpretarse como una inducción a la inversión.

El proyecto de Trump llegó a recaudar casi 15.000 millones de dólares en 48 horas, aunque luego experimentó un retroceso. Sin embargo, no tuvo un comportamiento tan abrupto como lo ocurrido con Libra. No fue un caso de "pump and dump" tan evidente ni un "rug pull" como el de Libra, lo que explica por qué la controversia en torno a Trump fue menor en comparación.

Quienes operaron y perdieron dinero, ¿qué opciones tienen? ¿Qué les recomendaría?

Quienes operaron en este proyecto probablemente sean usuarios avanzados de criptomonedas, acostumbrados a invertir en este tipo de activos y conscientes del riesgo que implica hacerlo en un entorno descentralizado. En esos casos, lo más común es que asuman la pérdida como parte del juego.

Para quienes invirtieron sin conocimiento previo, sin evaluar los riesgos y confiando únicamente en una recomendación, la lección es clara: en el futuro, es fundamental informarse, investigar y no dejarse llevar solo por la palabra de alguien en quien confían.

En el mundo cripto, hay una frase clave: "Don't trust, verify" (No confíes, verifica). Cualquiera que hubiera analizado este proyecto con detenimiento habría notado que tenía poca solidez, empezando por la distribución de los tokens, que ya mostraba señales de alerta.

¿Qué precauciones debería tomar la gente para evitar caer en estafas con criptomonedas?

Como medidas de prevención, lo más importante es investigar y estudiar antes de invertir. Es fundamental contar con fuentes confiables y consultar a expertos.

Si un proyecto te promete rentabilidad asegurada, sospechá. Si no explica cómo va a generar ganancias o cómo se va a usar el dinero, sospechá aún más. Si no presenta un plan sólido y transparente, también es motivo de alerta.

Y si aun así decidís invertir, hacelo con cautela: apostá solo un monto pequeño y nunca pongas en riesgo tu estabilidad financiera. Esto no aplica solo a las criptomonedas, sino a cualquier tipo de inversión. La clave siempre es diversificar el riesgo.