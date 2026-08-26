El domingo 13 de septiembre a partir de las 21:00, Iñaki Urlezaga presentará El aplauso final en la Sala Alberto Ginastera del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata, ubicado en avenida 51 entre 9 y 10. La dirección musical estará a cargo de Andrea Mijailovsky y Mariela Ferenc. Las entradas están a la venta a través de Livepass.

Ads

El espectáculo también se presentará en Mar del Plata. Será el sábado 19 de septiembre a las 20:00 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, ubicado en Boulevard Marítimo 2280. Las entradas para esa función se consiguen en la boletería del teatro y a través de Plateanet.

“En 2018, después de más de tres décadas de carrera internacional, el artista eligió su ciudad natal para culminar su gira de despedida. Ocho años más tarde, vuelve a bailar en La Plata, donde se formó y comenzó una trayectoria que lo llevó a convertirse en primera figura del Royal Ballet de Londres, artista invitado principal del Dutch National Ballet y protagonista de producciones en teatros de todo el mundo”, se informó desde el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires.

Ads

La primera parte del espectáculo propone una gala de dúos del repertorio universal del ballet, con fragmentos de Romeo y Julieta, La traviata y El lago de los cisnes. La segunda parte está dedicada a El aplauso final, la obra que da nombre al espectáculo, con música de Sergei Rachmaninov.

“La pieza aborda el instante en que un artista se enfrenta a su última actuación: la relación con su mentor, su coreógrafo y su director, las experiencias de una vida dedicada al escenario y la intimidad de una historia de amor se entrelazan durante la preparación de esa función”, destacaron desde el organismo provincial.

Ads

Desde su despedida de los escenarios, Urlezaga continuó su carrera como coreógrafo y director. Su trabajo coreográfico, iniciado en 2003, incluye Sylvia, Cuentos de Chopin, El cascanueces, La traviata y El lago de los cisnes. En 2019 creó La dama de picas para el Teatro Yacobson de San Petersburgo y en 2023 estrenó Romeo y Julieta para el Teatro Argentino de La Plata y Estaciones rioplatenses, con música de Astor Piazzolla, para el Auditorio Nacional del Sodre de Montevideo. En 2012 fue convocado para la creación del Ballet Clásico Nacional, del que se desempeñó como director artístico hasta finales de 2017.