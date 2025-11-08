El episodio tuvo lugar durante el entierro de Tiziano Benjamín Videla, un adolescente de 15 años que murió tras más de un mes de internación luego de haber sido baleado en septiembre en el barrio San Carlos, según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA). El joven había sido trasladado al Hospital Alejandro Korn y luego al San Juan de Dios, donde finalmente falleció el lunes 3 de noviembre.

Durante el funeral, sus allegados organizaron una caravana de autos y motos que irrumpió en el cementerio con bocinazos, música y maniobras riesgosas conocidas como “tirar corte”. El cierre fue tan impactante como polémico: la moto que Videla conducía cuando fue atacado fue incendiada sobre su tumba, mientras los presentes la golpeaban e insultaban.

Las imágenes, musicalizadas con una canción de La Repandilla, circularon en Instagram y TikTok con mensajes como: “Se te va a extrañar, negro. Siempre en nuestros corazones”.

⚫️ FUNERAL TUMBERO: QUEMARON LA MOTO DE UN JOVEN BALEADO EN LA PLATA SOBRE SU LÁPIDA



Según especialistas citados por NA, este tipo de manifestaciones se enmarcan en una “simbología de marginación urbana” que se expande en los barrios populares y se replica en redes sociales.

Aunque en otras ocasiones se registraron disparos al aire o enfrentamientos durante estos funerales, esta vez no hubo incidentes de violencia armada.

La investigación judicial

El crimen de Videla ocurrió el 22 de septiembre, cerca de las 23:30, en 45 y 141, en la zona de San Carlos. Vecinos alertaron por una balacera y al llegar, efectivos del Comando de Patrullas hallaron al adolescente herido con dos impactos de bala, uno en la espalda y otro en el glúteo derecho.

A pocos metros encontraron un revólver calibre .32 y una vaina servida de 9 milímetros, lo que alimentó la hipótesis de un tiroteo cruzado.

La fiscal Betina Lacki, de la UFI Nº2 de La Plata, ordenó varios allanamientos y detuvo a J.S.R., de 18 años, cuyo padre reconoció que su hijo “había estado involucrado en el hecho”.

Durante los operativos se secuestraron armas de fuego –entre ellas una Bersa Thunder calibre .380 y una Taurus G3 9 milímetros– con sus respectivos cargadores y municiones.

Tras el fallecimiento del adolescente, la causa cambió su calificación de “lesiones graves y abuso de arma de fuego” a “homicidio”, y la Justicia investiga un posible ajuste de cuentas.

De acuerdo a los registros judiciales, Videla tenía antecedentes por robo, encubrimiento y tenencia de armas en distintas fiscalías de La Plata.