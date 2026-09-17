Un incendio de grandes proporciones se desató durante la noche de este miércoles en un predio descampado con basura acumulada de Sarandí, partido de Avellaneda, y obligó a desplegar diez dotaciones de bomberos.

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Las llamas comenzaron cerca del arroyo Sarandí, pasadas las 20.00.

La densidad del humo afecta la visibilidad y el tránsito sobre la autopista Buenos Aires-La Plata, por lo que las autoridades pidieron máxima precaución a los conductores que circulen por la zona.

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Hasta el momento no se reportaron heridas ni las causas que originó el siniestro.

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