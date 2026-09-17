Incendio de enormes proporciones en Sarandí
El foco ígneo se desato sobre el final del día miércoles y se tornó incontrolable.Trabajan diez dotaciones de bomberos. El humo afecta la visibilidad en la Autopista La Plata - Buenos Aires.
Un incendio de grandes proporciones se desató durante la noche de este miércoles en un predio descampado con basura acumulada de Sarandí, partido de Avellaneda, y obligó a desplegar diez dotaciones de bomberos.
Las llamas comenzaron cerca del arroyo Sarandí, pasadas las 20.00.
La densidad del humo afecta la visibilidad y el tránsito sobre la autopista Buenos Aires-La Plata, por lo que las autoridades pidieron máxima precaución a los conductores que circulen por la zona.
Hasta el momento no se reportaron heridas ni las causas que originó el siniestro.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión