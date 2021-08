Por Aldana Farinelli

Desde el año pasado se dieron alrededor de 36 mil focos de incendio en las Islas de las Lechiguanas y en unas 400 mil hectáreas en todo lo que es el Delta. Desde marzo, los focos están destruyendo los humedales de la zona de Entre Ríos, Islas de las Lechiguanas, Rosario, Villa Constitución, San Nicolás, Ramallo y San Pedro y "ahora un poco más en profundidad", advirtió Evangelina Romano, Profesora y Presidenta de la ONG UPVA en diálogo con LaNoticia1.com.

"Cada vez se suceden más intensos produciendo distintos tipos de afectaciones. No solamente las afectaciones que son hacia la salud, que tienen que ver con los problemas respiratorios, más para los chicos que tienen asma, también es todo un problema que venimos viviendo desde hace mucho tiempo con lo que son las quemas en las islas con estos focos en la parte del humedal", lamentó la especialista.

¿Cómo se originan estos focos?

Nosotros el año pasado hicimos toda una investigación, fuimos a Entre Ríos y el foro ecologista había hecho una cautelar y nos había salido a favor. Hicimos una investigación del año pasado de parte de nuestra ONG en las Islas de las Lechiguanas, cuando se iniciaron los focos. Pudimos capturar imágenes con un dron, captura de fumigaciones que estaban haciendo dentro de las islas, pero además de eso nosotros ya habíamos sacado fotos de un barco que salía de acá de una guardería náutica con una gran cantidad de agroquímicos, con un mosquito, llevaban material, todo lo que necesitan para hacer agricultura intensiva dentro de las islas. Además habían llevado retroexcavadoras para hacer terraplenes. Nosotros en frente de Ramallo se hicieron dos terraplenes grandes, amplios, uno dentro de las Islas Las Hermanas, es un terraplén de 800 hectáreas, más o menos equivale a 12 km y después otro terraplén más amplio que es donde subimos el dron, las fotos y todo que es de 4000 hectáreas, unos 26 km. En estos dos terraplenes pudimos filmar cuando se fumigaba, se estaba sembrando y todo ese material se llevó, se armó una cautelar, y nos salió a favor el 1 de diciembre del año pasado. Hoy en día de todas maneras estamos peleando de gran manera porque pese a nuestro reclamos y denuncias, hay una inacción por parte del poder ejecutivo, el Ministerio de Ambiente, de Defensa que es del control y manejo del fuego y del mismo juzgado.

Medida Cautelar Juzgado Federal Dr. Alonso by LaNoticia1.com on Scribd

¿Lograron hablar con alguna autoridad?

Hemos mandado reiteradas veces por medio de las redes, etiquetando a las personas, a los ministerios y nunca hubo una contestación de parte de ellos. Esta cautelar seguimos teniendo problemas porque todo el tiempo nos están pidiendo cosas inauditas, hace poquito nos pidieron la dirección de los responsables del fuego. Nosotros ubicamos a los responsables de los fuegos porque sabíamos a quienes denunciamos, cosa que no había pasado en otras oportunidades, por lo general se llegaban los fuegos, pero nunca se sabía de donde provenían, nosotros con el hecho in situ de que estaban fumigando en un lugar donde no se puede fumigar. Los humedales son los reservorios de reservas naturales, entonces es imposible fumigar en esos lugares y hacer agricultura intensiva, ya estaba por otra cautelar prohibida, entonces no hay más evidencia de quiénes son los que queman los humedales porque ellos tienen una intención económica detrás de todo eso

¿Con qué fin se queman los humedales?

Arman grandes terraplenes, que es lo que armaron, que hacen que el agua no llegue adentro como para poder hacer la función de humedal que hace en sí, que son las bajas y subidas, entonces lo que hacen es frenar ese agua para que no entre y poder sembrar tranquilos. Además de todo esto hacen vaciados de las lagunas y drenan estos humedales, es decir que lo poco que queda dentro de esos humedales lo drenan y vacían las pocas lagunas que quedan que es donde los peces van a poner sus huevos, donde los animales entran. Es una destrucción masiva que hacen con toda la biodiversidad.

Según informes que publicaron, los humedales disminuyeron un 87% ¿Cómo afecta esa disminución al ecosistema?

Hoy en día estamos viviendo una sequía impresionante nunca vivida por todo lo que es en sí el cambio climático, tiene que ver con que han arrasado el tema de bosques nativos en la zona norte y eso hace y produce que no haya lluvias, que no haya una retención en los suelos y toda esta invasión antropológica humana trae aparejada estas consecuencias que estamos viviendo, y eso hace que se de la bajante más profunda de estos últimos años. Algunos agricultores que tienen algunas hectáreas en las islas donde no hacían agricultura, pero hacían ganadería, vieron la posibilidad de hacer agricultura en esas islas, como si no tuviésemos pampa húmeda para poder sembrar a la Argentina. Con eso evaden, yo creo que hay una evasión de impuestos tremenda porque nadie sabe que hacen agricultura dentro de las islas, un lugar donde no tiene que hacerlo porque son humedales, no la pampa húmeda. Es tanta la ambición desmedida que tiene que termina haciéndolo en lugares que no lo tiene que hacer, es una ambición desmedida que el hombre va a tomar conciencia cuando ya sea tarde, ya tenemos el cambio climático encima.

En la provincia de Buenos Aires. ¿Hay alguna zona que esté más afectada?

Estamos participando junto con otras organizaciones sociales de la RENAHU (Red Nacional de Humedales) que se creó en base a todo esto que ha ido sucediendo en estos años. Ahí realizamos actividades en conjunto, hacemos zoom, hacemos talleres, hacemos como una localización o mapas de todo lo que va sucediendo nos informamos de todo lo que está pasando. La última actividad, que fue la marcha de la multisectorial de humedales, también salió de la Renahu y ahora estamos con unas seguidilla de acciones que tomamos, el tema de la carpincheada y todo lo que está pasando en el Delta aprovechando eso para hacer foco en el tema de humedales, que también además de todo lo que es la quema en sí. Los humedales ahora están al acecho de las inmobiliarias, que es otro tema importantísimo, nos estamos quedando sin reservorios de agua que son nuestros humedales, a causa del boom inmobiliario que quieren hacer arriba de esos humedales que los rellenan y terminan haciendo desastre, ya lo vemos

¿Por qué es necesaria una Ley de humedales?

Para nosotros es fundamental, es como la Ley de Bosques, necesitan estar protegidos por alguna ley donde se hace un mapeo de todos los humedales que hay en toda la Argentina, una vez que se mapea que son humedales que no se pueden rellenar, que no se pueden tocar, que no se puede hacer ninguna acción, ninguna modificación del hábitat o del lugar en si, además se los protege, si seguimos destruyendo y no protegiendo nuestros humedales, nos quedamos sin agua literalmente. Aca en Ramallo tomamos agua de las napas, el humedal hace el filtro natural para el agua pura, ese filtro llega a nuestras napas y nosotros tomamos. Va a llegar un momento en que no vamos a tener forma de donde sacar el agua, el río está contaminado por la gran cantidad de industrias químicas, los desechos orgánicos que tiran, es todo un seguidilla de cosas que se van a ir aumentando a medida que veamos la incapacidad de no tenerlos. Por eso ese relevamiento que se tiene que hacer, que es más ya se hizo, se aprobaron , el año pasado, 10 proyectos que ahora van a perder estado parlamentario a fin de año y la ley no se trata porque está parada en la comisión de Agroindustria. Cuando se intentó que salga la Ley, pasó del Senado tuvo media sanción, pero se frenó en diputados, quiere decir que la ley lleva alrededor de 10 años y no se puede votar por la gran presión de agroindustria que es exactamente donde esta parada

Desde las organizaciones ambientalistas iniciaron acciones para frenar por ellos mismos los focos de incendio ¿Cómo se organizan?

Nosotros desde acá tratamos de que la prefectura trate de apagar los fuegos junto con la gente de Entre Ríos, pero no conseguimos a nadie porque estamos en frente, tenemos las islas, pero al no ser jurisdiccional Prefectura no sale. En Rosario es un poco más factible porque les pasaba lo mismo por ser de Entre Ríos las islas no tenían ayuda, ni de los ente reguladores. Está la Ley del fuego que tendría que estar, es la que promovieron y trataron de que los incendios pararan, pero no tuvieron demasiada ayuda, se juntaron ahora en varios grupos de Rosario que están tratando de ver cómo organizarse para ir a apagar los fuegos, pero es super complicado hay que tener movilidad, lanchas, la gente común no lo tiene, al no haber que hacen anda están tratando de organizarse, pero acá son los ministerios y los entes reguladores, municipios, el poder ejecutivo que tendrían que estar frenando todo lo que se está destruyendo y buscar un culpable en sí, pero no lo están haciendo.

¿Hay zonas más afectadas en la provincia de Buenos Aires?

El foco principal estuvo en Villa Constitución, se prendió toda la parte de frente y es impresionante, ayer se pasó a San Nicolás y en cualquier momento llega a Ramallo y así se va distribuyendo, no se puede respirar, hoy una compañera salió a la ruta y no se veía nada. Esperemos que no pase ninguna desgracia