Un principio de incendio en una formación de la línea Mitre obligó a evacuar a 291 pasajeros este jueves por la mañana y provocó la interrupción de los tres ramales que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos municipios del norte del Conurbano bonaerense.

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El episodio ocurrió poco después de las 6:30, entre las estaciones Colegiales y Ministro Carranza, a la altura del puente de Ciudad de La Paz. Según la información difundida sobre el incidente, una formación del ramal José León Suárez arrolló un chapón que había caído sobre las vías.

Se trataba de una protección ubicada al costado del riel que, por motivos que se investigan, se desprendió. Al pasar por encima del elemento metálico, se produjo un pequeño foco de incendio en la parte inferior del tren.

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Aunque las llamas no fueron de gravedad, el humo comenzó a ingresar en los vagones y generó momentos de tensión entre los pasajeros. Algunos abrieron las ventanillas, rompieron vidrios o forzaron las puertas para poder salir de la formación.

🔴 TREN MITRE | SERVICIO INTERRUMPIDO EN SUS TRES RAMALES ⚡ Una formación arrolló una chapa entre las estaciones Colegiales y Carranza, lo que provocó una falla eléctrica. 🚒 Personal de Trenes Argentinos, Bomberos y SAME trabaja en la evacuación de los pasajeros. https://t.co/cZQStiaWnm — Christian Baglietto | Transito AMBA (@bagliettoc) November 26, 2026

En total, 291 pasajeros fueron evacuados por precaución. Según informó el SAME, no se registraron víctimas ni heridos, aunque tres personas sufrieron ataques de pánico y recibieron asistencia.

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En el lugar trabajaron personal de Trenes Argentinos, bomberos y equipos del SAME. Participaron dos dotaciones de bomberos, una de Belgrano y otra de Chacarita, además de dos unidades del Grupo Especial de Rescate.

Para permitir las tareas de emergencia y las pericias correspondientes, también fue necesario interrumpir la alimentación eléctrica del tercer riel que abastece a las formaciones.

🔴 AHORA | SUSPENDIERON TODOS LOS RAMALES DE LA LÍNEA MITRE LUEGO DE UNA FALLA ELÉCTRICA 👉🏻 Así evacuaban en Colegiales la unidad donde se provocó la falla https://t.co/RLv3i0mSE1 — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) November 26, 2026

Qué ramales del tren Mitre están interrumpidos

Como consecuencia del incidente, los tres ramales eléctricos de la línea Mitre quedaron interrumpidos: Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre. La medida afecta la conexión ferroviaria entre Retiro y distintos puntos de la zona norte del Conurbano bonaerense.

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La línea Mitre conecta la terminal de Retiro con cinco municipios del norte bonaerense: Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre y General San Martín. Sus tres ramales eléctricos son utilizados diariamente por miles de pasajeros que viajan hacia la Ciudad de Buenos Aires por motivos laborales, educativos y personales.

El ramal Tigre llega hasta ese municipio, mientras que el de José León Suárez conecta Retiro con el partido de General San Martín. Por su parte, el ramal Bartolomé Mitre llega hasta Olivos, en el partido de Vicente López.

Las causas del desprendimiento del chapón y del foco de incendio permanecían bajo investigación.