Miles de usuarios permanecen sin luz este lunes en La Plata como consecuencia del incendio registrado durante la madrugada en una instalación eléctrica de Edelap en Tolosa.

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El siniestro comenzó alrededor de las 2.30 de la madrugada en la Subestación Tolosa, ubicada en calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9. El fuego fue controlado luego de un operativo en el que participaron bomberos, personal de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y técnicos de la empresa.

De manera preventiva, se evacuó a vecinos de los inmuebles cercanos a la instalación afectada. Las causas del incendio todavía se encuentran bajo investigación.

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A la madrugada se incendió la central eléctrica de EDELAP en 9 y 527 y por eso La Plata amaneció el feriado con un tremendo apagón que abarca muchas zonas de la ciudad. Trabajaron 5 dotaciones de bomberos y se derrumbaron 2 torres administrativas. No hay heridos. pic.twitter.com/nYsSXmbKZi — Matías Moscoso (@matomosco) August 17, 2026

Qué barrios siguen afectados por el corte de luz

Según el último comunicado difundido por Edelap, el servicio permanece afectado en sectores del casco urbano de La Plata y en los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet.

El apagón también generó inconvenientes en distintos puntos de la ciudad durante las primeras horas de la mañana.

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En las primeras horas del siniestro trascendió que el incendio habría provocado daños en la instalación, incluida la caída de estructuras, aunque Edelap no informó oficialmente las causas ni el alcance definitivo de los daños.

Qué dijo Edelap sobre la restitución del servicio

A través de una actualización difundida durante la mañana, la empresa confirmó que el incendio ya se encuentra controlado y que sus equipos continúan trabajando para recuperar el suministro.

"Edelap informó que el incendio ocurrido durante la madrugada en la Estación Tolosa ya se encuentra controlado", señaló la compañía.

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La distribuidora explicó que sus equipos trabajan en la reconfiguración de la red y la reposición progresiva del servicio, con prioridad para establecimientos de salud y otros servicios esenciales.

"Seguimos trabajando de manera ininterrumpida hasta normalizar el suministro", indicó la empresa.

El incendio ocurrido durante la madrugada en la Estación Tolosa ya se encuentra controlado. El incidente afecta el servicio en sectores de La Plata, Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet.



Nuestros equipos están trabajando en la reconfiguración de… pic.twitter.com/zvgtWp1w6G — Edelap (@EDELAP__Oficial) August 17, 2026

En su comunicado anterior, Edelap había señalado que desplegó un operativo de personal técnico y grupos electrógenos para avanzar con la restitución del servicio.

La empresa también pidió disculpas a los usuarios afectados y aseguró que continuará informando sobre el avance del operativo a través de sus canales oficiales.

El incendio se produjo en una jornada en la que Edelap también tenía previstos cortes programados por tareas de mantenimiento en distintos sectores de La Plata. Sin embargo, el apagón masivo registrado durante la madrugada está vinculado al incendio ocurrido en la Subestación Tolosa.