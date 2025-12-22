Ante el incendio forestal registrado en la zona que ya afectó unas 5.600 hectáreas, desde el municipio de Villarino informaron que "la situación se encuentra controlada y no representa riesgo para las localidades ni para los vecinos del distrito."

Las altas temperaturas, la sequedad del terreno y las ráfagas de viento dificultan las tareas de control. Las áreas afectadas incluyen campos ganaderos y extensas superficies de vegetación natural, lo que genera preocupación entre productores rurales y vecinos de la zona.

“Desde el primer momento se desplegó un importante operativo coordinado, con un rol fundamental de los Bomberos Voluntarios del distrito (Médanos, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Algarrobo y Pedro Luro), cuyo trabajo inicial fue clave para contener el avance del fuego”, detallaron. También Bomberos de localidades vecinas se sumaron al operativo, colaborando activamente en las tareas de extinción.

En tanto, desde Defensa Civil del Municipio, a través de su equipo técnico, “se encuentra trabajando de manera permanente desde el día sábado, con monitoreo continuo de las condiciones meteorológicas y la evolución del incendio”.

“El Municipio de Villarino aportó maquinaria, camiones cisterna, recursos humanos y tareas de cortafuegos, destacando también el compromiso y el trabajo de los agentes municipales, que acompañaron cada instancia del operativo en el territorio”, agregaron.

Además, en el día de hoy se sumó el apoyo de aviones hidrantes, “que están operando desde una pista local que fue acondicionada para tal fin, lo que permite optimizar los tiempos de carga y respuesta ante este tipo de emergencias” y resaltaron que “esta gestión forma parte de una planificación que fortalece la capacidad de respuesta del distrito ante futuros incendios”.