El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en calle 12, entre 149 y 150, donde murieron Gerónima Alegre, de 85 años, y Florentino Fernández, de 76, ambos jubilados y residentes en el lugar.

Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una densa columna de humo saliendo de una vivienda. Oficiales del Comando de Patrullas de Berisso acudieron de inmediato y, tras forzar el portón de ingreso, halló en el fondo de la finca una casa envuelta en llamas.

Bomberos Voluntarios trabajaron para sofocar el fuego, pero una vez controlada la situación hallaron en el interior los cuerpos calcinados de las dos personas.

Familiares de las víctimas se hicieron presentes en el lugar, aunque en estado de shock solo pudieron aportar datos de identificación.

Intervino la Fiscalía N° 17 a cargo de Eugenia Di Lorenzo, que ordenó iniciar las actuaciones correspondientes y dispuso la preservación de la escena, para determinar el origen del incendio.

