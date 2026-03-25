Explosiones en un depósito de garrafas en Merlo: quiénes son los heridos, incluido un nene con fractura de cráneo
Hay al menos cuatro personas afectadas, entre ellas un menor de 15 años con una grave lesión en la cabeza. Las imágenes del momento son impactantes y muestran a víctimas con quemaduras y heridas provocadas por las explosiones.
El impactante incendio en un depósito de garrafas en Mariano Acosta, partido de Merlo, dejó al menos cuatro heridos y escenas dramáticas que quedaron registradas en videos difundidos en redes y medios.
Entre los casos más graves está el de Tiago, un adolescente de 15 años que resultó herido por una esquirla durante la primera explosión. Según relató su tía, el joven caminaba junto a su padre por la vereda de enfrente cuando ocurrió el estallido.
“La primera explosión fue cuando pasaba con el papá. Está inconsciente”, contó la mujer en diálogo con LN+. El menor fue trasladado por sus propios familiares a un centro de salud y presentaría una fractura de cráneo.
En las imágenes difundidas por televisión, que fueron parcialmente pixeladas por la crudeza, se puede ver al joven herido en el suelo tras el impacto.
Además, se confirmó que tres trabajadores del depósito sufrieron quemaduras y fueron trasladados a una clínica de la zona. Según informaron fuentes oficiales, se encuentran fuera de peligro y con lesiones leves.
En uno de los videos que circularon desde temprano, se observa a uno de los empleados con las piernas quemadas y la ropa dañada, mientras era asistido por vecinos.
También hubo otros heridos en el barrio producto de los restos que salían despedidos por las explosiones. “Volaban garrafas y pedazos por todos lados. Si te cae uno, te mata”, relataron testigos.
El incendio, que comenzó cerca de las 6.30, generó una seguidilla de detonaciones que se extendieron durante horas y provocaron destrozos en viviendas cercanas.
Las autoridades confirmaron que el fuego fue controlado, aunque continuaban las tareas de enfriamiento para evitar nuevas explosiones.
Mientras tanto, se espera un parte oficial con el detalle completo del estado de salud de los heridos y el avance de la investigación sobre el origen del siniestro.
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