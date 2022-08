por Aldana Farinelli

Las llamas avanzan en el Delta y en los últimos días el humo llegó a distintas zonas de Buenos Aires dejando a la vista el ecocidio que está ocurriendo y que, además de provocar la incontable pérdida de flora, fauna, trae consecuencias para la vida diaria: en el día de ayer, una persona murió en un accidente vial por la falta de visibilidad en las rutas debido a la presencia de humo.

Sin embargo, también trae consecuencias para la salud como irritaciones en la piel, las vías respiratorias y el agravamiento de cuadros en pacientes alérgicos, pero ¿Qué es la alergia?

Dr. Maximiliano Gómez, Presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, lo define como "una reacción exagerada ante sustancias que habitualmente no son nocivas, ejemplo la alergia a un polen de una planta, de un arbusto, de un árbol, ese tipo de alergia es un tipo de reacción que se da en el organismo frente a ese elemento que es inocuo".

"La reacción de alergia se considera una reacción de hipersensibilidad, en este caso se puede manifestar de diferentes maneras o diferentes órganos. Cuando afecta la nariz y provoca estornudos, picazón, secreción acuosa y congestión se llama rinitis alérgica, cuando afecta a ojos y provocan lagrimeo en los ojos se llama conjuntivitis alérgica y puede afectar a los bronquios que eso ya es el asma bronquial", continuó.

Asimismo, hay otros elementos que pueden ser, "o ponerse en contacto con la piel y generar reacción que eso puede llamarse dermatitis atópica o urticaria, dependiendo la forma de manifestarse y también se dan reacciones contra alimentos o contra medicamento que se pueden ingerir y eso es a nivel digestivo que se puede manifestar como una alergia alimentaria o a un medicamento que se puede manifestar de distintas formas afectando la parte respiratoria, digestiva, la piel e inclusive a veces hasta la circulación, la parte hemodinámica".

¿Cómo se tratan?

El primer elemento es pri tratar de evitar el elemento que tenemos identificado como sensibilizante, pero muchas veces no se puede lograr eso y tenemos diferentes maneras de tratar con medicación antiinflamatoria, con medicación como corticoides y medicamentos específicos que bloquean estos mecanismo, dentro de eso hay terapias biológicas y hay vacunas para la alergia

¿Qué métodos existen para saber a qué uno es alérgico?

Hay diferentes, in vitro o in vivo que serían analisis formas de evaluar ciertos marcados del organismo que nos ayudan al diagnóstico y lo que es in vivo que es exponer al paciente de determinada manera que no le provoquemos un daño para poder identificar y reproducir con el elemento expuesto la reacción que le provoca al paciente.

Con el avance del humo del incendio en las islas del Delta muchas personas presentaron síntomas de alergia ¿Esto a qué se debe?

Hay que diferenciar dos situaciones, una tiene que ver con el paciente alérgico y otra con el fenómeno irritativo que provocan estas sustancias que están en el aire. Todo esto que se genera a partir de la quema de pastizales tiene que ver con material particulado,ese material que lo vemos notablemente como un humo oscuro y que eso puede provocar directamente irritación en la nariz, ojos, garganta, inclusive en los pulmones porque se llegó a aspirar estas partículas, eso en sí mismo es irritativo, por tanto vas a ver a todas las personas alérgicas o no que les genera en mayor o menor medida algún tipo de irritación o afectación. Después tenemos la situación del paciente alérgico, que cuando tiene problemas, por ejemplo respiratorios de base como puede ser el asma bronquial, e inhala estas partículas empeora su situación de base lo que le puede provocar exacerbación de asma

¿Es posible que el humo genere problemas en la piel?

En principio es poco probable que en personas que no tienen antecedentes de alergia se den manifestación floridas, puede haber algún tipo de irritación leve, pero en personas que tienen alergia de piel le puede aumentar la irritación que tienen de base, esto aplica al ejemplo que dábamos de la parte respiratoria

En este caso donde el humo y las partículas están tan presentes siendo díficil evitarlos ¿Qué medida se pueden tomar a modo preventivo?

Una de las enseñanzas que nos trajo la pandemia es el uso de barbijo y acostumbrarnos a que cubra nariz y boca,. Cuando estamos expuestos a estas situaciones lo ideal es tratar de bloquear la inhalación de estas partículas y el barbijo nos puede ayudar mucho en esto pero tenemos que consideran piel y ojos fundamentalmente, con los ojos tratar de usar anteojos, antiparras cuando no podemos evitar salir de nuestros domicilios a exponernos a estas situaciones lo mismo cubrir la piel si tenemos algún tipo de lesión o irritación en la piel.