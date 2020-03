A casi tres meses de haber asumido en la gobernación, Axel Kicillof no asignó un ministerio, secretaría o sub a la temática ni tampoco hay novedades sobre cómo serán los Juegos Bonaerenses 2020. Incluso, la provincia no tuvo representante en el primer Encuentro Federal que se llevó a cabo en el CeNARD con el ministro de Turismo y Deportes y la secretaria de Deportes de la Nación, Matías Lammens e Inés Arrondo, respectivamente.