La histórica Cooperativa Textil de Berisso atraviesa una de las crisis más delicadas de su trayectoria y enfrenta un escenario de incertidumbre que pone en riesgo la continuidad laboral de 140 trabajadores.

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Según informó el medio Infoberisso, la situación se originó tras la decisión del Ministerio de Salud bonaerense de licitar el suministro de gasas destinadas a hospitales públicos de la provincia, una actividad que la entidad desarrollaba de manera exclusiva desde hace cinco décadas.

La planta, surgida a comienzos de la década de 1970 luego de la quiebra de la tradicional firma británica La Hilandería (The Patent Knitting), depende íntegramente de los contratos con el Estado provincial. Desde la cooperativa señalaron que es la primera vez que deben competir en un proceso licitatorio para mantener un servicio que históricamente prestaron de manera directa.

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De acuerdo con lo publicado por Infoberisso, el resultado preliminar de la licitación generó preocupación entre los trabajadores. Aunque la cooperativa fue la única oferente que presentó una propuesta para cubrir la totalidad de la demanda requerida, el expediente administrativo habla de un empate técnico con una empresa privada cuya oferta económica presenta una diferencia cercana al dos por ciento.

Mientras aguardan una resolución definitiva, la actividad productiva se encuentra completamente paralizada. La fábrica posee una capacidad de producción estimada en 33 mil toneladas mensuales de gasas, destinadas a los centros de salud bonaerenses para su posterior fraccionamiento y esterilización.

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A la incertidumbre por el proceso licitatorio se suma una compleja situación financiera. La cooperativa denuncia que la Provincia mantiene una deuda millonaria correspondiente a entregas realizadas durante el año pasado. Ese retraso en los pagos impidió afrontar los retiros del último mes de los asociados, afectando directamente la economía de decenas de familias.

Frente a este panorama, los socios trabajadores se declararon en estado de alerta y movilización permanente. Tras mantener contactos con el Municipio de Berisso, buscan concretar reuniones urgentes con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y con el gobernador Axel Kicillof.

En caso de no obtener respuestas en el corto plazo, los trabajadores anticiparon que realizarán una movilización hacia la sede de la Gobernación en la ciudad de La Plata para reclamar una solución que permita preservar una fuente laboral considerada emblemática para la industria textil y el cooperativismo de Berisso.