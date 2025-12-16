Este martes a las 16, la Cámara de Diputados bonaerense llevará adelante una nueva sesión, mientras persiste la incertidumbre en torno a la sesión especial solicitada por el kirchnerismo en el Senado, que debía ser convocada por la vicegobernadora Verónica Magario, presidenta del cuerpo.

Ads

Hasta el momento, Magario no convocó formalmente a la sesión requerida y, según trascendió en ámbitos legislativos, no habría intención de hacerlo en lo inmediato. Segun pudo saber LANOTICIA1.COM, comenzaron a circular rumores sobre una eventual solicitud de licencia por parte de la vicegobernadora.

La falta de sesiones en el Senado durante diciembre podría tener consecuencias concretas dado que dos proyectos claves perderían estado parlamentario si no son tratados antes de fin de año. Por un lado, el proyecto para la creación de una empresa bonaerense de emergencias, que fue aprobado en julio del año pasado en Diputados, y, por otro, la iniciativa vinculada a la industria farmacéutica en el ámbito de la salud, que obtuvo media sanción en diciembre del año pasado.

Ads

Este escenario dejó a Magario en una encrucijada política e institucional, ya que la ausencia de convocatoria expone al oficialismo a la pérdida de iniciativas estratégicas, al tiempo que abre interrogantes sobre el funcionamiento del Senado en el cierre del año legislativo.

Ads