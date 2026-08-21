La situación laboral en San Miguel del Monte volvió a generar preocupación luego de que, durante los últimos días, al menos 20 trabajadores de la empresa avícola Wade S.A. recibieran telegramas de despido.

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La firma, vinculada al grupo Granja Tres Arroyos, comunicó las desvinculaciones en el marco de un proceso de reestructuración de personal en su planta ubicada en el distrito bonaerense. Las notificaciones fueron fechadas el 7 de agosto y llevan la firma del apoderado de la compañía.

La información fue difundida por el medio regional Infozona, a partir de las comunicaciones recibidas por los trabajadores.

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Según surge de los telegramas, Wade S.A. invocó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla una indemnización reducida en determinadas situaciones de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador.

La empresa sostiene que atraviesa una “grave disminución de trabajo no imputable a la empleadora” y atribuye la situación a distintos factores que afectaron la producción y la comercialización.

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Entre ellos menciona las consecuencias de los brotes de influenza aviar, las dificultades para acceder a mercados internacionales, la caída de las exportaciones y la sobreoferta de productos en el mercado interno. También señala la caída de los precios de los productos avícolas, el aumento de los costos de producción, contingencias operativas y conflictos colectivos.

Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con el artículo invocado por la empresa. Esta modalidad contempla una indemnización equivalente al 50% de la prevista para un despido sin justa causa, siempre que se acrediten las circunstancias establecidas por la legislación laboral.

La invocación del artículo 247 no implica automáticamente que el encuadramiento quede acreditado. Los trabajadores comenzaron a reunir la documentación para analizar las liquidaciones y evaluar eventuales cuestionamientos a la medida.

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Preocupación por el empleo local

Los despidos vuelven a poner en el centro de la escena el impacto que la situación de la empresa puede tener sobre el empleo en San Miguel del Monte.

En mayo, el Municipio había convocado a representantes de distintos bloques del Concejo Deliberante para analizar la situación de la compañía. En ese momento se advertía que más de 300 puestos de trabajo locales estaban vinculados a la actividad de la empresa.

Ahora, los nuevos despidos generan incertidumbre entre las familias que dependen directa o indirectamente de la planta y vuelven a poner bajo la lupa el futuro de los puestos de trabajo.

Por el momento, los telegramas alcanzan a al menos 20 trabajadores, aunque no se descartan nuevas novedades en el marco del proceso de reestructuración.