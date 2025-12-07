​Al momento del ingreso al recital de “Los fundamentalistas del aire acondicionado” en el Estadio Único se vieron corridas, gente colándose y varios forcejeos entre el público y el personal de seguridad.

​La situación terminó con golpes, empujones y un clima tenso antes de que empezara el show. ​Algunos asistentes denunciaron malos tratos y falta de organización en el acceso este sábado. No hubo heridos.

La Plata vivió este fin de semana dos jornadas a pura música de la mano de la banda del Indio Solari, que vuelve a presentarse en el Estadio "Diego Armando Maradona". Se presentaron el sábado y domingo en el Estadio Único de la Plata, con localidades agotadas, y que incluyeron tres estrenos del Indio Solari.

