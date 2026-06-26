La manifestación contra la licitación de servicios urbanos en la Municipalidad de La Plata, por parte de trabajadores de cooperativas, terminó con incidentes, destrozos y quema de neumáticos.

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Sucede que este viernes vence el plazo para la compra de pliegos de la licitación pública que lleva adelante la Municipalidad para la contratación de servicios de limpieza de zanjas, cortes de césped y barrido.

A partir de este cambio, los cooperativistas no serán contratados en forma directa, motivo por el cual se movilizaron frente al Palacio municipal aduciendo que se perderán puestos de trabajo, donde gobierna Julio Alak.

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🔥🚨El Palacio municipal de La Plata con humo en su acceso productos de gomas quemadas, tras los incidentes en la protesta de cooperativistas.

📹 @marita1270 pic.twitter.com/2zxA6fchku — LaNoticia1.com (@lanoticia1) June 26, 2026

El reclamo se desbordó y los manifestantes provocaron roturas de vidrios de puertas y ventanas, y encendieron gomas que provocaron una columna de humo negro proveniente desde adentro de los arcos de acceso. Primeramente protestaron en Plaza Moreno y después se cruzaron al edificio comunal.

Al desmadrarse la protesta, llegaron refuerzas de la Policía y, tras ello, los manifestantes se dispersaron. No obstante ello, hasta el momento había 19 detenidos.

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En paralelo a la protesta, la Municipalidad de La Plata difundió un comunicado en el que informó que dejará de contratar cooperativas de manera directa, una maniobra que no se enmarcaba en la Ley Orgánica de las Municipalidades y por la que le llegó una intimación del Tribunal de Cuentas para que cesen ese tipo de contrataciones.

Según el comunicado oficial, la licitación pública para los servicios de limpieza de zanjas, corte de césped y barrido tenía como plazo final para la compra de pliegos este viernes a las 13.30. El Municipio sostuvo que el nuevo esquema busca adecuarse a la normativa vigente y garantizar mayor transparencia en la contratación de obras y servicios públicos.