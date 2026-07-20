La derrota de la Selección argentina en la final del Mundial también dejó algunos incidentes en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. En Pergamino, tres personas fueron aprehendidas durante el operativo de seguridad desplegado en la zona de avenida de Mayo, según informó el medio local Canal 4 Pergamino.

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El primer episodio ocurrió en la intersección de avenida de Mayo y Doctor Alem, donde dos hombres fueron aprehendidos por ocasionar disturbios en la vía pública. Durante el procedimiento, los efectivos policiales secuestraron un destornillador que uno de ellos llevaba entre sus pertenencias.

Minutos después, en avenida de Mayo e Italia, un joven fue aprehendido luego de provocar daños en una mesa de un conocido bar de la ciudad.

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A raíz de ese hecho, la Justicia inició actuaciones por el delito de daño, mientras que las restantes intervenciones quedaron vinculadas a las infracciones registradas durante el operativo de prevención.

De acuerdo con la información difundida por Canal 4 Pergamino, los tres involucrados recuperaron la libertad una vez cumplidas las diligencias judiciales de rigor. Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía interviniente, que continuará con la investigación de los hechos.

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