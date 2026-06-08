Cinco efectivos de la Policía Municipal de San Miguel resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, tras un violento ataque atribuido a integrantes de la barra brava del Club Atlético San Miguel.

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Todo comenzó en un operativo policial este sábado en la previa del encuentro entre San Miguel y Defensores de Belgrano por la Primera Nacional. Además de los heridos, hubo móviles dañados y comercios destrozados.

🚨 Incidentes en San Miguel: La barra hirió a cinco policías y provocó destrozos

Ocurrió en la previa del encuentro entre San Miguel y Defensores de Belgrano por el torneo de la Primera Nacional. pic.twitter.com/eMfnFJ2616 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) June 8, 2026

El episodio ocurrió alrededor de las 14:20 horas cuando personal policial intentaba identificar a dos hombres que trasladaban una motocicleta, en inmediaciones del estadio Malvinas Argentinas.

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De acuerdo con el informe oficial, mientras los uniformados realizaban el procedimiento, fueron rodeados por unas 50 personas que comenzaron a agredirlos con golpes y piedras para impedir la identificación de los sujetos, informó SM Noticias.

Tras el incidente, se desplegó un operativo en la zona para restablecer el orden y avanzar con la identificación de los participantes de los disturbios. La investigación quedó a cargo de la fiscalía descentralizada de Malvinas Argentinas, que deberá determinar las responsabilidades de los involucrados en los hechos.

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