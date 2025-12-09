En una de las salidas del estadio Juan Carmelo Zerillo se registraron incidentes entre hinchas de Gimnasia y la policía. El hecho ocurrió luego de que Estudiantes le ganara al Lobo 1 a 0 y se clasificara a la final del Torneo Clausura.

Ads

El episodio dejó más de 20 hinchas triperos detenidos y 12 efectivos heridos.

Los simpatizantes arrojaron objetos contundentes contra los uniformados que respondieron con balas de goma.

Ads

Además, se registraron otros focos de conflictos en inmediaciones del estadio, donde chocaron hinchas de los dos equipos. Un simpatizante del Lobo fue brutalmente agredido luego de ser perseguido por una facción de la visita.

Puede interesarte

Ads