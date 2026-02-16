De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, la Armada Argentina y la Municipalidad de General Pueyrredón firmaron un convenio marco de cooperación para incorporar contenidos sobre los intereses marítimos en las escuelas del distrito, que abarca a Mar del Plata y Batán.

Ads

El acuerdo está dirigido a estudiantes y docentes de nivel primario y secundario, tanto de instituciones públicas como privadas. El objetivo central es promover, desarrollar y difundir los Intereses Marítimos argentinos, fortaleciendo los saberes vinculados al mar, los recursos naturales y el rol estratégico que cumplen los espacios marítimos y fluviales para el país.

Según lo establecido, la Armada brindará capacitaciones destinadas a docentes, educadores y facilitadores digitales en distintas modalidades. Además, participará junto al Municipio en seminarios, talleres y dispositivos de formación, y aportará contenidos y recursos didácticos que podrán utilizarse tanto en las aulas como en la plataforma educativa local.

Ads

Por su parte, el Municipio se comprometió a promover el uso de esos materiales en las instituciones educativas municipales, así como a convocar y fomentar la participación de directivos, docentes y estudiantes en las instancias de capacitación previstas.

La iniciativa será impulsada por la Dirección General de Educación de la Armada, que busca generar “mayor conocimiento y conciencia”, especialmente entre los jóvenes, sobre los recursos y usos actuales y potenciales de los espacios marítimos y fluviales. Esto incluye aspectos vinculados a su exploración, investigación, explotación responsable, protección y conservación.

Ads

En ese marco, el convenio también apunta a integrar los Intereses Marítimos en propuestas educativas innovadoras, con la finalidad de que los estudiantes desarrollen habilidades y conocimientos clave para el futuro de la Argentina en relación con el mar y sus ríos