Independiente se impuso 1-0 jugando de local ante Racing en la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, gracias a un gol de Gabriel Ávalos. El clásico también estuvo marcado por un penal fallado por Maravilla Martínez y un escándalo en la platea que obligó a detener el partido.

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¡¡SIEMPRE EL GOLEADOR!! ¡¡BUSCAPIÉ DE MONTIEL Y GOL DE ÁVALOS PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE VS. RACING EN EL CLÁSICO!!



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Poco después del penal errado, hinchas de Independiente rompieron la parte de atrás del banco de suplentes de Racing y se cruzaron con jugadores y cuerpo técnico. La situación obligó a frenar el partido durante varios minutos. Gonzalo Costas, hijo del entrenador de Racing, ingresó a la cancha para alertar sobre los incidentes. La policía intervino y logró contener a los fanáticos, que insultaban y desafiaban a los jugadores desde la tribuna. Afortunadamente, no pasó a mayores y el partido continuó, aunque el ambiente quedó muy caliente para el segundo tiempo.

¡¡¡INCREÍBLE!!! ¡¡MARAVILLA MARTÍNEZ LA QUISO PICAR Y ERRÓ EL PENAL DE RACING VS. INDEPENDIENTE!! Y LOS JUGADORES DEL ROJO LO FUERON A BUSCAR...



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Racing tuvo una oportunidad de oro para ponerse en ventaja, pero Maravilla Martínez falló un penal picándola. La pelota se fue por encima del travesaño. Los jugadores de Independiente, Rodrigo Rey y Kevin Lomónaco, lo rodearon y lo abrazaron en un gesto irónico, mientras que otros jugadores lo insultaron. Martínez solo se rió y trató de seguir con el partido. En el segundo tiempo, Martínez también tuvo otra chance clara debajo del arco, pero disparó mordido y la defensa del Rojo despejó la pelota sobre la línea.

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Cuando más lo necesitaba, Ávalos apareció para empujar un buscapié de Santiago Montiel y marcar el 1-0 para Independiente, desatando la euforia de los hinchas en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Con este gol, Ávalos llegó a ocho tantos en el torneo, liderando la tabla de goleadores y dejando atrás a Junior Marabel, de Sarmiento, que suma siete.

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