El Club Atlético Independiente realizará este miércoles 5 de noviembre una jornada de captación de jóvenes futbolistas en la localidad de San Bernardo, Partido de La Costa. La actividad, que había sido reprogramada por el pronóstico de lluvia, se desarrollará desde las 13.0 en el estadio Juan M. Castelo, ubicado en Madariaga y De La Reducción, dentro de la Asociación de Fomento San Bernardo.

La convocatoria está dirigida a chicos nacidos entre 2008 y 2013, quienes serán observados por veedores oficiales de Independiente. El encuentro comenzará con las categorías mayores y continuará durante toda la tarde.

Según publicó el medio local FM La Marea, el evento estará coordinado por Hugo Pedrosa, con la presencia de los reconocidos captadores Osvaldo Ingrao y Francisco “Pancho” Sá, dos referentes de larga trayectoria en el fútbol argentino e internacional.

Desde la organización destacaron que se trata de una propuesta abierta y gratuita, que busca brindar una oportunidad real a los jóvenes del interior bonaerense para mostrar su talento ante uno de los clubes más importantes del país, en un marco de igualdad y seriedad deportiva.

