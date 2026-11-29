Independiente consiguió una clasificación agónica a las semifinales del Torneo Clausura 2026. El equipo de Avellaneda eliminó a Vélez en el estadio José Amalfitani, después de igualar 1-1 en el tiempo suplementario y quedarse con la definición por penales por 3-1.

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El encuentro tuvo un desarrollo cambiante y necesitó de 120 minutos para encontrar un desenlace. Sebastián Valdez puso en ventaja al Rojo a los 2 minutos del alargue, pero Ronaldo Martínez consiguió el empate para el Fortín a los 14 de esa etapa y llevó la definición a los penales.

¡GANÓOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO #INDEPENDIENTE Y ESTAMOS EN SEMIFINALEEEEEEEEEEEEEES! #TodoRojo 🔴 https://t.co/X9bErnRHfj — C. A. Independiente (@Independiente) November 29, 2026

Desde los doce pasos, Independiente fue más efectivo y aprovechó los errores de Vélez. Tomás Marchiori logró atajar dos remates, pero no alcanzó para evitar la eliminación del conjunto de Liniers. Por el lado del Rojo, convirtieron sus ejecuciones Meza, Millán y Zabala para sellar el 3-1 definitivo.

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Ahora se viene River. El equipo de Avellaneda ya conoce a su próximo rival: el Millonario derrotó 1-0 a Instituto en Alta Córdoba, con un gol de Gonzalo Montiel, y también se metió entre los cuatro mejores del campeonato.

¡Qué noche mágica ciudad de Buenos Aires! #TodoRojo 🔴 https://t.co/rCn8IkPkyv — C. A. Independiente (@Independiente) November 29, 2026

El cruce entre Independiente y River será en el estadio Monumental de Núñez, donde se disputará una de las semifinales del Clausura. El otro lugar en la final se definirá entre los ganadores de Rosario Central-Barracas Central y Boca-Gimnasia.

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La final del campeonato está prevista para el 12 de diciembre en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.