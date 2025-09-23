La comunidad de Berisso amaneció con bronca y dolor. En la madrugada, delincuentes entraron a una forrajería, se llevaron dinero y mercadería, y dejaron malherido al perro que cuidaba el lugar. El hecho generó fuerte repudio entre los vecinos, que piden más presencia policial.

Ads

El robo ocurrió en el barrio El Carmen, en la intersección de 125 y 96, donde funciona el comercio atacado. Según los dueños, los ladrones ingresaron por el techo, una modalidad que se repite en la zona, y al retirarse dejaron todo revuelto: estanterías vacías, mercadería en el piso y la caja registradora abierta. Incluso, habrían olvidado una gorra en el lugar, lo que podría convertirse en una pista para la investigación.

Puede interesarte

Lo que más indignó a los vecinos fue la agresión al perro guardián del local, un mestizo de tamaño mediano que fue hallado con golpes y signos de ensañamiento. Sus dueños lo trasladaron de inmediato a una veterinaria, donde se encuentra recuperándose.

Ads

Los vecinos de El Carmen se solidarizaron con la familia afectada y reclamaron mayor presencia policial, de acuerdo a lo publicado por el medio local InfoBerisso. Mientras tanto las autoridades investigan el caso para dar con los responsables.

Ads