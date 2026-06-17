Un grave hecho delictivo generó preocupación en la ciudad de Lobos. Delincuentes robaron tres caños pertenecientes a la conexión de gases medicinales del Hospital Zonal local, una infraestructura clave para el funcionamiento de sectores críticos del establecimiento.

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Según informó el medio local LobosYa, el robo se produjo en una estructura ubicada en el exterior del nosocomio y provocó una afectación temporal en el normal funcionamiento de las áreas de Terapia Intermedia y Terapia Intensiva, que dependen de manera permanente del suministro de estos recursos esenciales para la atención de los pacientes.

Tras detectar el faltante, las autoridades del hospital activaron de inmediato los protocolos de contingencia y comenzaron a trabajar de manera coordinada con otros efectores de salud de la región y con el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) para garantizar la continuidad de la atención médica.

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Desde el centro de salud indicaron que ya se encuentran en marcha las tareas de reparación del sistema afectado y estimaron que el funcionamiento habitual quedará restablecido durante la jornada.

El episodio generó fuerte indignación entre trabajadores y vecinos, ya que se trata de un robo que impactó directamente sobre un servicio fundamental para la atención de pacientes en estado crítico. Según consignó LobosYa, desde el hospital calificaron lo ocurrido como un hecho "repudiable" y propio de "inadaptados sociales".

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