El caso ocurre en Los Toldos, cabecera del partido de General Viamonte, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. La aparición de un carpincho encadenado en plena vereda generó una fuerte reacción en la comunidad. La denuncia se hizo pública en el grupo “Animales Extraviados, Encontrados y en Adopción Los Toldos”, donde una vecina compartió fotos del animal atado, bajo la intemperie y expuesto a la presencia de perros.

Según recordó Radio Play Los Toldos, estos animales son especie protegida y mantenerlos en cautiverio constituye tenencia ilegal y un acto de maltrato animal, de acuerdo con las leyes vigentes en Argentina. Sin embargo, hasta el momento no trascendió ninguna acción concreta por parte de la protectora local ni de las autoridades municipales.

La publicación rápidamente acumuló comentarios de vecinos indignados. Manuela Berastegui expresó: “Multa a este domicilio y que el animal vuelva a su hábitat. Es un animal silvestre, no una mascota”. En la misma línea, Sergio Gabriel Burian cuestionó: “¿Quién es el gil o la gila que tiene al carpincho encadenado? Debe ser algún borracho”.

Otros usuarios también sumaron críticas al accionar oficial. “Claro, por qué no se ocupan de este animal, que no tiene por qué estar encadenado, solo ven los perros que están en la vereda”, reclamó Silvina Milla. En tanto, Yuli Benegas fue más tajante: “Denuncia y ya, esto es ilegal. O bien, si lo van a tener, tiene que estar en hábitat”.

