El crimen del jubilado Saúl Di Francesco, de 79 años, a manos de una policía bonaerense y un agente del Centro de Operaciones Zárate (COZ), desató la indignación entre los vecinos de la ciudad. LANOTICIA1.COM registró imágenes de la manifestación.

Ads

De Francesco había sido visto por última vez el miércoles por la noche, cuando salió de su casa ubicada en Valentín Alsina al 1000. Su familia denunció la desaparición y comenzó un operativo de búsqueda que terminó con el hallazgo del cuerpo en un campo en las afueras de la ciudad, cerca de la Ruta 9.

La bronca creció cuando se conoció que el hombre detenido por el crimen habría sido exonerado de la Bonaerense antes de ser contratado por el municipio para integrar el COZ.

Ads

El intendente Marcelo Matzkin quedó en el centro de las críticas y muy mal visto por amplios sectores de la comunidad.

La confirmación del hallazgo del cuerpo del vecino impulsó una marcha en Zárate en reclamo de justicia. Los vecinos se reunieron en la plaza Mitre con para exigir el esclarecimiento del caso, el fin de la impunidad en las fuerzas de seguridad.

Ads

La manifestación pasó por las calles céntricas con cánticos en pedido de justicia, luego por la casa velatoria donde despiden al vecino.