Por Federico de Marco

Una vez más Alberto Fernández parece gobernar otro país. En un contexto delicadísimo de crisis económica y social, el Presidente parece hundirse en un microclima insólito y, en este sentido, lanzó la insólita medida: la creación de una Subsecretaría de Resiliencia, destinada a "mejorar el humor social".

El lanzamiento del proyecto provocó todo lo contrario: Enojó a propios y extraño. Y en las redes destruyeron a los impulsores de la medida. Las críticas fueron tan contundentes y masivas que el Gobierno rápidamente volvió sobre sus pasos.

A horas del anuncio de la creación de la nueva área, Alberto Fernández la dio de baja. Ya habían nombrado a quien iba a conducirla: el ex Presidente del ARI porteño, Fernando Melillo.

Más allá esta decisión, los cuestionamientos y las burlas continuaron en las redes. La mayoría se mostró sorprendido por la incapacidad del frente gobernante para leer las demandas sociales, entender el contexto y actuar en consecuencia. No es la primera vez que Fernández lleva a cabo una acción de este tipo. No obstante, en estos momentos, y tras la derrota en las elecciones del año pasado, ya no tiene más margen para estos errores no forzados.