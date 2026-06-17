En las últimas horas, el Hospital Zonal de Lobos sufrió el robo de tres caños pertenecientes a la conexión de gases medicinales cuya estructura se encuentra en el exterior del centro asistencial.

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Como consecuencia de este robo, se vio temporalmente afectado el normal funcionamiento de los sectores de Terapia Intermedia y Terapia Intensiva, áreas que requieren de manera permanente el suministro de estos recursos esenciales para la atención de los pacientes.

“Ante este hecho, las autoridades del Hospital activaron de forma inmediata los protocolos correspondientes y ya se encuentran trabajando de manera articulada con otros efectores de salud de la región y con el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), que coordina las acciones necesarias para resolver esta situación, y así garantizar la continuidad de la atención y seguridad de los pacientes”, informaron desde el Ministerio de Salud provincial.

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Además se indicó “que se encuentran en marcha las tareas de reparación, estimándose que durante el transcurso de la jornada quedará restablecido el funcionamiento habitual del sistema afectado”.

El director del hospital, Dr. Guillermo Sperr, radicó la denuncia correspondiente ante la Comisaría de Lobos.

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