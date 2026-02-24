La Provincia de Buenos Aires lanzó una campaña pública dirigida a mujeres que, por distintos motivos, no pudieron o no quisieron criar a sus hijos, quienes crecieron con otras familias y hoy buscan reconstruir su historia biológica.

Ads

La iniciativa es impulsada por la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, que depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a través del área de Búsqueda de Origen.

Según explicaron desde el organismo, la mayoría de las consultas que recibe el área provienen de hijas e hijos adultos que desean conocer su identidad biológica. Sin embargo, son muy pocas las mujeres que se acercan voluntariamente a brindar información o iniciar un proceso para reconstruir ese vínculo.

Ads

Un mensaje directo y respetuoso

La campaña —compuesta por una serie de spots y materiales digitales— está dirigida especialmente a esas madres biológicas. El mensaje es claro:

“En la vida de muchas mujeres hay una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para escucharte y acompañarte”.

El objetivo es ampliar la base de datos del programa para generar más coincidencias entre quienes buscan conocer su origen y quienes pueden aportar información sobre esas historias.

Ads

Desde el área remarcaron que el contacto se da en un marco de escucha profesional, acompañamiento y resguardo de la información personal.

Dónde consultar

Los materiales de la campaña estarán disponibles desde este 24 de febrero en las redes oficiales del Ministerio y en la web del programa Búsqueda de Origen, a la que se puede acceder desde el sitio oficial del Ministerio de Seguridad bonaerense.

La propuesta busca abrir una puerta que, hasta ahora, pocas mujeres se animaron a tocar. Y sumar información clave para quienes, desde distintos puntos de la Provincia, siguen intentando completar su propia historia.