Las causas que desembocaron en el duro revés electoral del Frente de Todos son variadas, aunque la situación económica y un relato alejado de los grandes problemas de las mayorías aparecen como las más relevantes. No obstante, hay otros problemas en el que pocos (o nadie) parecen reparar. Se trata de discursos, presentaciones y hasta leyes que no se condicen con la realidad. Cuando las cosas no funcionan, tarde o temprano, pasan factura.