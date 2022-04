En el municipio bonaerense de Azul se generó en torno al anuncio del Intendente Hernán Bertellys, quien impulsa la construcción de 800 viviendas en predios de la ex Curtiembre Piazza. El proyecto proyecto desató una marcada controversia entre los diferentes bloques del Concejo Deliberante, ya que los ediles de la oposicibión no quieren aprobar el cambio de zonificación, trámite necesario para dar inicio a las obras.

"Realmente estoy sorprendido. No esperábamos que al día de hoy no esté firmado por los concejales de la oposición el despacho de la Comisión de Obras Públicas aprobando el cambio de zonificación, ya que así se lo habían manifestado al propietario de las tierras y al nuevo presidente del bloque", manifestó el jefe comunal de Juntos, quien se quejó por la falta de acompañamiento por parte del Frente de Todos.

"Los ediles de la oposición presentaron un proyecto de comunicación que no hace otra cosa que dilatar la propuesta de fondo que es el cambio de zonificación", lamentó el alcalde en declaraciones publicadas por el medio local El Tiempo. "Los concejales de la oposición todavía tienen tiempo de hacerlo, la mayoría de los ciudadanos de Azul esperan que acompañen esta iniciativa", advirtió Bertellys.

El Intendente explicó que desde su gestión solicitaron el cambio de zonificación "para presentar al PROCREAR la posibilidad de pasar de las 160 viviendas posibles aprobadas en la actual zonificación a 800 casas que proponemos nosotros". Y aclaró que los terrenos son aptos para la construcción de viviendas: "Así lo indican los estudios realizados por el inversionista privado que se presentó en el proyecto de ordenanza".

"Estamos al límite de tiempo, sería muy complicado si no se aprueba en la sesión del Legislativo del próximo martes. Estamos contrarreloj, pero si el acompañamiento de los concejales de la oposición no sucede, les quiero transmitir a las y los vecinos que no vamos a bajar los brazos y no vamos a dejar pasar esta oportunidad de darle solución habitacional a tanta gente que lo necesita", concluyó Bertelly.

Por su parte, integrantes del bloque de concejales del Frente de Todos brindaron una conferencia de prensa donde rechazaron un comunicado de Juntos, que acusaba a los bloque opositores de interponerse al acceso a la vivienda para los azuleños. Y aclararon que le proyecto que subió el Ejecutivo al HCD "no contaba con ningún tipo de información" y que por eso solicitaron "citar al propietario de los terrenos".