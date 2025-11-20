Un hombre de 54 años murió este martes en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, luego de sufrir una fuerte caída mientras cortaba el pasto en la vereda de su vivienda, ubicada en Balcarce al 500, informó El Norte de San Nicolás.

Según relató su pareja, de 58 años, la víctima tropezó con sus ojotas, cayó pesadamente y golpeó su cabeza contra la entrada del garaje, quedando inconsciente en el lugar.

De inmediato, una ambulancia municipal trasladó al hombre al Hospital San Felipe, donde ingresó sin reacción. Pese a los esfuerzos del personal médico, su fallecimiento fue confirmado pocos minutos después.

