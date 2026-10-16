Un inesperado cruce entre Rodrigo Lussich y Roberto García Moritán se desató en redes sociales en el marco de la marcha universitaria y los incidentes registrados frente al Congreso. El conductor lanzó duras críticas contra el exfuncionario porteño luego de que este anunciara que buscará impulsar una ley para expulsar de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a quienes cometan delitos.

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“Voy a hacer una ley para que los que cometan delitos sean expulsados de la UBA”, expresó García Moritán, en un mensaje que abrió un nuevo frente de discusión en medio de la controversia por los hechos de violencia registrados durante la movilización.

La respuesta de Lussich llegó a través de su cuenta de X, donde publicó un extenso descargo contra el empresario y exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. En su mensaje, repasó su trayectoria personal y política, cuestionó su desempeño en la función pública y lo vinculó con el espacio libertario.

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Revisemos el errático y lastimoso derrotero de García Moritán, más conocido como el marido o el ex marido de Pampita. Cheto de base, vago por naturaleza, tuvo un promisorio matrimonio con una chica de apellido bancario que le aseguró con el divorcio una cuenta pipona y a piacere. Luego para visibilizarse y tratar de entrar al mundo de la política se pegó a Pampita, una buena mina (con sus pro y sus contras como todos) que quería una familia definitiva y un tipo que no la cagu3, básicamente. Además de su sueño de ser mamá de una nena nuevamente. Este pánfilo avanzó casilleros rápido, se hizo cambiar los dientes por el hermano de la consorte, le cantó con una orquesta, le pidió matrimonio en la playa a instancias de un comunity manager, se casaron con pompa y circunstancia, hicieron un reality, nació la beba, e ipso facto como buen tarambana que se precie empezó a hacer de las suyas. Después de entrar a su casa y encontrar un desastre por una fiesta del vagoneta y los amigos, bastante boludos viejos todos, y harta de los excesos del galán, Pampita lo rajó y le dijo que si quería volver a ver a su hija que se interne y que se trate. Moritán marchó preso a una clínica detox en un breve tratamiento que no dio constancia de resultados pero le permitió volver a ver a su hija. De la mano de Jorge Macri obtuvo un ministerio en el gobierno porteño y un escándalo por contratación de ñoquis sumado a su inutilidad, le valió el despido. No conforme, se alistó entre los libertarios para tratar de hacer pie sobre la nada y para congraciarse escribe tweets marginales cargados de violencia contra la gente de bien. De vagos y de fachos está plagado el camino al infierno. — Rodrigo Lussich (@rodrilussich) October 16, 2026

“Revisemos el errático y lastimoso derrotero de García Moritán, más conocido como el marido o el exmarido de Pampita”, comenzó el conductor, antes de lanzar una serie de descalificaciones personales.

En su publicación, Lussich hizo referencia a la relación del exfuncionario con Carolina “Pampita” Ardohain, su paso por el Gobierno porteño y su posterior acercamiento a los libertarios. Además, cuestionó su gestión y recordó el escándalo por las contrataciones en el área que encabezaba.

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El conductor cerró su descargo con una frase que sintetizó el tono de su crítica: “De vagos y de fachos está plagado el camino al infierno”.

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La polémica tras la marcha universitaria

El intercambio se produjo después de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el jueves 15 de octubre para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización reunió a estudiantes, docentes, trabajadores y organizaciones sociales y políticas, y terminó con incidentes entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad frente al Congreso.

En ese contexto, las declaraciones sobre posibles sanciones a quienes cometan delitos dentro del ámbito universitario sumaron una nueva discusión al debate público, que combina los reclamos por el financiamiento de las universidades con las repercusiones políticas de los enfrentamientos.

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Por ahora, el anuncio de García Moritán y la respuesta de Lussich quedaron plasmados en las redes sociales, donde el cruce trasladó la controversia de la marcha al terreno de las disputas personales y políticas.