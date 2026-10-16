Inesperado cruce entre Rodrigo Lussich y García Moritán por la marcha universitaria: "De vagos y de fachos"
El conductor cuestionó con dureza al exmarido de Pampita después de que anunciara que impulsará una ley para expulsar de la UBA a quienes cometan delitos. Su respuesta llegó en redes sociales, en medio de la polémica por los incidentes durante la movilización.
Un inesperado cruce entre Rodrigo Lussich y Roberto García Moritán se desató en redes sociales en el marco de la marcha universitaria y los incidentes registrados frente al Congreso. El conductor lanzó duras críticas contra el exfuncionario porteño luego de que este anunciara que buscará impulsar una ley para expulsar de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a quienes cometan delitos.
“Voy a hacer una ley para que los que cometan delitos sean expulsados de la UBA”, expresó García Moritán, en un mensaje que abrió un nuevo frente de discusión en medio de la controversia por los hechos de violencia registrados durante la movilización.
La respuesta de Lussich llegó a través de su cuenta de X, donde publicó un extenso descargo contra el empresario y exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. En su mensaje, repasó su trayectoria personal y política, cuestionó su desempeño en la función pública y lo vinculó con el espacio libertario.
“Revisemos el errático y lastimoso derrotero de García Moritán, más conocido como el marido o el exmarido de Pampita”, comenzó el conductor, antes de lanzar una serie de descalificaciones personales.
En su publicación, Lussich hizo referencia a la relación del exfuncionario con Carolina “Pampita” Ardohain, su paso por el Gobierno porteño y su posterior acercamiento a los libertarios. Además, cuestionó su gestión y recordó el escándalo por las contrataciones en el área que encabezaba.
El conductor cerró su descargo con una frase que sintetizó el tono de su crítica: “De vagos y de fachos está plagado el camino al infierno”.
La polémica tras la marcha universitaria
El intercambio se produjo después de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el jueves 15 de octubre para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización reunió a estudiantes, docentes, trabajadores y organizaciones sociales y políticas, y terminó con incidentes entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad frente al Congreso.
En ese contexto, las declaraciones sobre posibles sanciones a quienes cometan delitos dentro del ámbito universitario sumaron una nueva discusión al debate público, que combina los reclamos por el financiamiento de las universidades con las repercusiones políticas de los enfrentamientos.
Por ahora, el anuncio de García Moritán y la respuesta de Lussich quedaron plasmados en las redes sociales, donde el cruce trasladó la controversia de la marcha al terreno de las disputas personales y políticas.
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