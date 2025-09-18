La inflación mayorista registró una suba de 3,1% en agosto, lo que significó una aceleración de 0,3 puntos porcentuales contra julio, que cerró en 2,8%.

De esta manera, desde enero, los precios al por mayor avanzaron 15,7%, y 22,1% en los últimos 12 meses.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,61%), “Productos refinados del petróleo” (0,55%), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,36%), “Petróleo crudo y gas” (0,29%) y “Sustancias y productos químicos” (0,23%).

