Este martes, el Indec dará a conocer la suba de precios de enero y en el Gobierno ya esperan un dato más alto que en diciembre pasado. De esta manera lo admitió el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien afirmó que el número oficial repetirá la variación mensual del primer mes de 2021, cuando arrojó un suba de 4%.

Feletti planteó, además, que pese al contexto difícil, que atribuyó a las negociaciones para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a la presión sobre las reservas del Banco Central, el convenio con el FMI y los acuerdos de precios servirán este año de "ancla antiinflacionaria".

"No tenemos una aceleración de la inflación. No va a ser peor que en 2021, por ahí puede ser mejor. Es muy importante el acuerdo con el FMI, que se recuperen reservas y que se mantenga el nivel de recuperación económica, creo que no se va a agravar respecto de 2021", sostuvo el funcionario nacional.

La inflación 2021 medida por el Indec acumuló 50,9%. Para este año, los analistas proyectan que los precios suban 55%, como piso.