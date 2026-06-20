La idea de que el interior del país atraviesa una etapa de crecimiento mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) concentra los problemas laborales no encuentra respaldo en los datos. Así lo sostiene un informe elaborado por el Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que analizó la evolución del empleo privado registrado entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025.

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El trabajo, titulado "Argentina, ¿entre dos realidades? La nueva geografía del empleo bajo el modelo de Milei", concluye que la caída del empleo formal fue un fenómeno extendido en gran parte del país y que las pérdidas, medidas en términos proporcionales, fueron más intensas fuera de los grandes centros urbanos.

Según el informe elaborado por el especialista Matías Maito, casi dos tercios de los departamentos del país destruyeron empleo durante el período analizado: 318 de un total de 498. A nivel provincial, únicamente Neuquén y Río Negro registraron creación neta de puestos de trabajo privados formales.

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El AMBA perdió más puestos, pero no fue la región más golpeada

Los investigadores señalan que el AMBA concentró la mayor cantidad absoluta de empleos perdidos debido a su peso demográfico y económico. Allí se destruyeron más de 60 mil puestos de trabajo privados registrados entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025.

Sin embargo, el estudio advierte que esa lectura resulta incompleta. Cuando la comparación se realiza en términos porcentuales sobre el empleo existente en cada territorio, la caída resulta más severa en otras regiones del país.

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"Ni el AMBA es la región donde la crisis de empleo adquiere la mayor virulencia ni el interior es un todo homogéneo donde el empleo crece", sostiene el informe.

Las mayores contracciones se registraron en el NEA y el NOA. Entre los grandes aglomerados urbanos, Formosa y Gran Resistencia aparecen entre los casos más afectados, con pérdidas cercanas al 12% de su empleo formal privado.

Qué pasó en la provincia de Buenos Aires

El informe también permite observar situaciones diferenciadas dentro de la provincia de Buenos Aires.

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Por un lado, distritos industriales del conurbano y del corredor norte sufrieron el impacto de la caída de la actividad manufacturera. El CETyD menciona especialmente a San Martín y Pilar como partidos afectados por la crisis industrial, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y San Isidro registraron retrocesos asociados principalmente al sector servicios.

Por otro lado, algunas ciudades intermedias bonaerenses vinculadas a la agroindustria mostraron un mejor desempeño relativo. Entre los casos destacados aparecen Arrecifes, Salto, Rojas, Trenque Lauquen y Pehuajó, localidades favorecidas por la dinámica de la producción agroindustrial de la región pampeana.

No obstante, el informe aclara que incluso dentro de la denominada Región Centro, donde se encuentra Buenos Aires junto con Córdoba y Santa Fe, el panorama dista de ser uniforme. Cerca del 60% de los departamentos de esa región redujeron empleo entre 2023 y 2025.

Ciudades pequeñas y medianas también perdieron empleo

Uno de los principales hallazgos del estudio es que tampoco se verifica una supuesta migración del empleo desde las grandes urbes hacia localidades más pequeñas.

Según el CETyD, la proporción de puestos de trabajo perdidos en departamentos de tamaño medio y chico fue superior a la registrada en los grandes aglomerados urbanos.

Entre las causas aparecen la paralización de obras, la caída de sectores específicos como la industria y la construcción, y la menor diversificación productiva de muchas economías regionales, que cuentan con menos herramientas para absorber los impactos de una recesión.

En el caso bonaerense, el informe cita a Zárate como una de las ciudades intermedias particularmente afectadas por la caída del empleo industrial.

Una recuperación insuficiente

El trabajo concluye que las actividades que mostraron dinamismo bajo el actual esquema económico se concentraron en pocos territorios vinculados principalmente a Vaca Muerta, la minería y determinados complejos agroindustriales.

Esa recuperación, sin embargo, no alcanzó para compensar las pérdidas registradas en el resto del país. Según el CETyD, los 176 departamentos que lograron crear empleo sumaron alrededor de 38 mil puestos de trabajo, mientras que los 318 departamentos con saldo negativo perdieron cerca de 183 mil.

Para los investigadores, los datos muestran una realidad mucho más compleja que la dicotomía entre un AMBA en crisis y un interior en expansión, una interpretación que ganó espacio en los últimos meses pero que, según sostienen, no encuentra respaldo en la evolución efectiva del empleo formal registrado.